18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Törende, Hükümet konağı bahçesindeki Atatürk büstüne, çelenkler bırakıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bozkır Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Muhammed Bardak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Törene, Kaymakam Oltan Bayraktar, Belediye Başkanı Sadettin Saygı, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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