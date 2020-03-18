18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Meral mesajında, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışmanın, aziz millete hem zaferi getirdiğini, hem de Kurtuluş Savaşı için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu verdiğini belirtti.


Çanakkale Zaferi'nin, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini ve neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Çanakkale, ülkemize göz diken bütün düşmanlara şehit ve gazilerimiz tarafından en güzel cevabın verildiği yerdir. Milletimiz, vatanı için üzerine düşen her türlü görevi hiç çekinmeden yapan ve bu uğurda eşsiz kahramanlıklar gösteren bir millettir. Bizler bu topraklarda bin yıldır varlığımızı devam ettirip, hür ve bağımsız olarak yaşayabiliyorsak öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Onların, gözünü kırpmadan vatan, bayrak, mukaddesat uğruna canlarından vaz geçmeleri bu milletin evlatları olan bizlere en güzel örnektir."


Kalaycı ise Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve Türk milletinin kaderini değiştirdiğini vurgulayarak, "Çanakkale Zaferi, Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri yenileyen stratejik bir diriliştir. Düşman en gelişmiş silah ve teknolojileriyle önce denizden, sonra başaramayınca karadan saldırmış fakat bu aziz millete boyun eğdirememiştir. Çünkü Türk milleti, Çanakkale'de namus ve şeref müdafaasıyla ayağa kalkmış, zalimlere karşı etten duvar örmüştür." ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:44 Kaynak: AA

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