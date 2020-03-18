18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajından " Çanakkale Zaferi, bundan 105 yıl önce yedi düvele karşı kazandığımız zaferin adıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği destansı mücadeledir." ifadesini kullandı.

Çanakkale ruhunun her dönemde var olduğunu ve hiçbir zaman kaybolmayacağını belirten Ertaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi bütün insanlığın şahitliğinde, Türk milletinin varlığına ve yaşama hakkına el uzatanlara karşı vatan sevdasıyla kazanılan şeref ve ulusal onur savunmasının zirve noktasıdır. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Türk milletini yenilmez yapan ve birliğimizi dağılmaz duruma getiren, inanç ve değerlerimizin kararlılığıdır. Çanakkale Destanı Türk milletinin gönlünde yaşadıkça geçmişte bu milleti bölmeyi, yok etmeyi başaramayan güçler, bugün de iç ve dış maşaları aracılığıyla kesinlikle hedeflerine ulaşamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle 105 yıl önce bu topraklarda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih yazan ecdadımızı, bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi hürmetle ve minnetle yad ediyorum."