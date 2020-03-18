Son Dakika › Güncel › 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Konya'nın Derebucak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Kaymakamlığı hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve kurum müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Son Dakika 8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu