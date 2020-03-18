18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve kurum müdürleri katıldı.

Çanakkale, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:00 Kaynak: AA

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