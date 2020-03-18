Son Dakika › Güncel › 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Güneri, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdür Ali Yıldız ve Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır katıldı.
Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı 8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi