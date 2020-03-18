18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Kadirli Şehitliğinde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, çelenkler sunuldu.

Saygı atışının ardından Müftü Necati Gündoğdu tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua yapıldı.

Törene, Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Kutulman, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, bazı daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.