18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

9 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağındaki törende Payas Kaymakamı Polat Kara ile Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ katıldı.

Çanakkale, Hatay, Payas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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