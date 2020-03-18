Son Dakika › Güncel › 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
9 dakika önce
Hatay'ın Payas ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:12 Kaynak: AA
Hatay'ın Payas ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağındaki törende Payas Kaymakamı Polat Kara ile Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ katıldı.
Son Dakika Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü