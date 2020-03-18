18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Konya'nın Yunak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına ait çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, daire ve kurum amirleri katıldı.
İlçede, bunun dışındaki tüm etkinlikler, Kovid-19 gerekçesiyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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