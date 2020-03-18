18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, burada yaptığı konuşmada, devletin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitleri minnet ve şükranla andıklarını dile getirdi.

Kılınç, "Büyük bir imanın, muazzam bir kararlılığın timsali olan bu zaferin 105. yıl dönümünü kutlarken, kurtuluş mücadelemize önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu uğurda can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Kaymakam Kılınç, şunları kaydetti:

"Bebeğini sevmeden, ona isim vermeden, bu kutsal toprağın kara bağrına düşen fidanlardır onlar. Kanı ile al bayrağını, canı ile aziz vatan toprağını savunan, tüfeğine yar, mezarına bahar diyenlerdir onlar. Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale, Koca Seyit'in yalnız bir top mermisi değil, bir milletin kaderini sırtladığı yerdir Çanakkale. Çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale. Vatan aşkı ile iman dolu ordumuzdur, 57. Alay'dır, kınalı Mehmet'tir, cefakar milletimizdir, Mustafa Kemal Atatürk'tür Çanakkale."

Törene, Kaymakam Kılınç'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Hasan Çetin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.