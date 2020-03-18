18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Uğur Anabal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Hakan Kokusever katıldı.

Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Ardından Şehitlik Şeref Defterini imzalayan Vali Doğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Vali Doğan, daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle son buldu.

Çanakkale, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:50 Kaynak: AA

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