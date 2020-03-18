18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

Şehitlikten görüntü

Mezarlara bırakılan karanfiller

Şehitliği ziyaret edenlerin Kuran-ı Kerim okuması Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.