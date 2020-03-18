18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
6 saat önce
Şehitlikten görüntü Mezarlara bırakılan karanfiller Şehitliği ziyaret edenlerin Kuran-ı Kerim okuması Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.
Şehitlikten görüntü
Mezarlara bırakılan karanfiller
Şehitliği ziyaret edenlerin Kuran-ı Kerim okuması Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:59 Kaynak: AA
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