18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

Malatya'nın Kale, Hekimhan ve Darende ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale ilçesindeki tören kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapan Jandarma Astsubay Çavuş Fırat Eryılmaz, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın ve vatan için canlarını feda eden şehitlerin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Törene Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Murat Koca, askeri ve mülki erkan, dernek başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Hekimhan

Hekimhan ilçesindeki törende ise Kaymakam Ahmet Özdemir, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Selim Akköse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Darende

Darende hükümet konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Cahit Şar, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.