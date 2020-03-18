18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
6 saat önce
Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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