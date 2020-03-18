18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Kocaeli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamürsel ilçesindeki tören, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde 5 kişiyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına ait çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla yapılması planlanan bir dizi etkinliklerin koronavirüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini anımsattı.

Törene, Kaymakam Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü ve Karamürsel İlçe Emniyet Müdür Vekili Adem Gider ile şehit yakını katıldı.

Gölcük'teki tören

Gölcük ilçesindeki törende, Anıtpark'ta, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Gölcük Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneğince, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.