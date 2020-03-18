18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Ayhan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene daire müdürleri ve protokol üyeleri katılmadı.

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Salih Ayhan, en hüzünlü, en sakin, tören ve anma programını yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon, yani dar bir çerçevede yaptıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Beşli bir protokolle yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir, virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bundan sonraki 1,5 aylık zaman zarfında bütün törenler, görüşmeler, toplantılar zorunlu çalışmaların tamamı dar bir çerçeve doğrultusunda sosyal bir mesafe konularak yapılacak."