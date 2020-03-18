18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakamı Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Bulanık

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Bulanık Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına vekaleten bakan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Törene İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdür Mesut Irmak ve kurum amirleri katıldı.