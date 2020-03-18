18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla Akşehir ilçesinde tören düzenlendi.

Tören, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Albay Yuvalı bir konuşma yaptı.

Çanakkale'nin geçilmeyeceğini, Türk vatanının bölünmeyeceğini ve Türk milletinin asla esir düşmeyeceğini, bütün imkansızlıklara rağmen tüm dünyaya haykıran şehitlerin kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümünü kutladıklarını anımsatan Yuvalı, bu zaferin Osmanlı Devleti'nin küllerinden yeni Türk Devletinin doğmasının ve Türk benliğinin doğmasının ilk kıvılcımlarını veren büyük bir kahramanlık ve diriliş destanı olduğunu belirtti.

Yuvalı'nın konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda tüm fertleri şehit olan 57. Alay ile ilgili olarak söylediklerine yer verdiği bölüm dinleyenleri duygulandırdı.

Kaymakam Kurnaz ise, "Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümünü kutlarken, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra şehitler için dua edildi, şehit aileleri ile şehitlikte ziyareti gerçekleştirildi.