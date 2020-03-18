18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika Ekonomi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türk halkı için Çanakkale'nin öylesine bir yer, 18 Mart 1915'in ise herhangi bir tarih olmadığını belirterek, "Bu topraklar vatanın kalbinin attığı ve Mehmetçiğin insanlık düşmanlarını durdurduğu yerdir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türk halkı için Çanakkale'nin öylesine bir yer, 18 Mart 1915'in ise herhangi bir tarih olmadığını belirterek, "Bu topraklar vatanın kalbinin attığı ve Mehmetçiğin insanlık düşmanlarını durdurduğu yerdir." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 18 Mart'ın inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destan olduğunu vurguladı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen herkese şükran borçlu olduklarını belirten Türkyılmaz, "Bizler için Çanakkale öylesine bir yer değil, 18 Mart 1915 tarihi ise herhangi bir tarih değildir. Bu topraklar vatanın kalbinin attığı ve Mehmetçik'in insanlık düşmanlarını durdurduğu yerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkyılmaz, tarihin seyrinin Çanakkale Deniz Zaferi ile değiştiğinin altını çizerek, bu destanın unutulmaması, kalplere kazınması gerektiğini bildirdi. Çanakkale'nin simgesi "Dur Yolcu" anıtına değinen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Seyran Çebi isimli vatandaşın resmettiği abide çıplak topraklara yakışmazdı. Lazım olan bir ormancı imzasıydı, atıldı. Kabirlerini çiçek yerine ağaç, şehitliği ise uçsuz bucaksız ormanlarla süsleyen bir aşkla çalışıldı. Söz konusu bölge tamamen ağaçlandırıldı. Emek veren meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:24 Kaynak: AA

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