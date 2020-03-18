18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Suşehri ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki törende Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarları başında İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından dua okundu.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik ve Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Burak Çetin Uluocak katıldı.

Ulaş

İlçedeki tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Turan İlbey'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme katıldı.

Suşehri

İlçedeki törende, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.