18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kültür Parkı'ndaki törende Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Buradaki programın ardından Nizip Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, dua ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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