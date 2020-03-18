18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda bulunan polis ve askeri şehitliğin etrafı Türk bayraklarıyla süslendi, ziyarete gelen şehit yakınları ve vatandaşlar Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Mezarlara karanfil bırakıldı.