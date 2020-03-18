18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin kanlarıyla sulanarak emanet edilen bu kutsal toprakların Çanakkale'de yaşanan şuurla gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin kanlarıyla sulanarak emanet edilen bu kutsal toprakların Çanakkale'de yaşanan şuurla gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Kılıçaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk bağımsızlık tarihinde ayrı bir anlamı olan, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdıran, kahramanlığın destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Milletin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin azmin ve inancın zaferi olmakla dünyaya verilmiş bir insanlık dersi olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale'de, vatan uğruna canlarını ortaya koyarak imkansızı başaran binlerce isimsiz kahramanımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, Çanakkale'deki şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir."

Kılıçaslan, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden kahramanları ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Kıbrıs Harekatı Cumhuriyetimizin yakın tarihindeki unutulmaz olaylardan birisidir. Türk milletini eşi benzeri olmayan bir biçimde kenetleyen, başarılı bir zaferdir. Ardından 43 yıl geçmiş olan bu zaferi yeniden anıyor ve Vatan için şehit olan kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, o günün şahidi olan gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyoruz.


20 Temmuz sabahı saatler 06.05'i gösterdiğinde gökyüzü Türk paraşütçüleriyle dolduğunda Kıbrıs'taki Türk halkı sevince boğuldu. Mehmetçiğimiz, bu harekat ile kendi güvenliğin ve Kıbrıslı Türklerin güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere hiçbir zaman seyirci kalmayacağını dünyaya fiilen kanıtlamış oluyordu.


Sonuç olarak:


Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıslı Türklerin can Güvenlikleri sağlanmış, Rumların Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına gömülmüştür.


Bu savaşta; 415' Kara, 65' Deniz, 5' Hava ve 13'ü Jandarma olmak üzere 498 Türk askeri şehit olmuş, 1200'de yaralanmıştır. 70 Kıbrıslı Mücahit ve 270 Kıbrıs Türk'ü şehit olmuş, 1000 Kıbrıslı Türk de yaralanmıştır.


Kırşehir nüfusuna kayıtlı 2 Kahraman Mehmetçiğimizde vatanımız için şehit düşmüş ve Kıbrıs topraklarındaki şehitliğimizde yatmaktadır.


Görüşmelerden bir sonuç çıkamayacağını anlayan Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in, Ankara'yı arayarak o tarihi "Ayşe tatile çıkabilir."cümlesiyle Kıbrıslı Türkleri zulümden kurtaran Harekatın başlamasıyla şehit düşen Kırşehirli Mehmetçiklerimizden Piyade Er Orhan Kürkçü ve Piyade Er Recep Bilge 23 Temmuz 1974 tarihinde şehit düştükleri Kıbrıs Topraklarında Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar, Allah'tan Aziz şehitlerimize ve Kırşehirli terörle mücadele ederken şehit düşen 187 Kırşehirli şehitlerimiz ile Bu aziz vatanın her karış toprağından şehit düşen kahramanlarımıza rahmet diliyoruz.

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:46 Kaynak: AA

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