18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

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Çelenk sunumu

İstiklal Marşının okunması

Vali Vahdettin Özkan'ın konuşması

Özkan'ın programa katılan şehit ailesi ile sohbeti

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da tören düzenlendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir." dedi.

Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile diğer ilgililer katıldı.