18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü

6 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Tokat, Çorum, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Tokat, Çorum, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta tören düzenlendi.

Samsun Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde Vali Osman Kaymak, anıta çelenk sundu, ardından saygı atışı yapılıp saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Kaymak, protokol üyeleriyle şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.


Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı üyeleri katıldı.

Çankırı

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Hamdi Bilge Aktaş, şehitlik anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbir nedeniyle protokol ve sivil vatandaşın katılımına kapalı olan programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke ve Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Metin Kuş katıldı.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Demirel tarafından anıta çelenk sunuldu.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Çorum

Çorum Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, dua etti.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Kentteki diğer etkinlikler, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle iptal edildi.

Amasya

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Şehitlik defterini imzalayan Varol, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.


Törenin sonunda Müftü Abdulkadir Keşvelioğlu ve katılımcılar, şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Öte yandan Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de törenler düzenlendi.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde yapılan törende Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.


Program, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kapsamında protokol ve sivil vatandaşların katılımına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Sinop

Sinop'ta şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Köksal Şakalar tarafından deniz şehitleri anıtına çelenk sundu.

Törene Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Garnizon Komutanı Yarbay Cevdet Alper Batu ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalın katıldı.

Çanakkale, Çankırı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:06 Kaynak: AA

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