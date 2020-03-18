18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Özdemir ile Şehit ve Gaziler Derneği, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene Jandarma Tabur Komutanı Bahadır Seferoğlu, Emniyet Amiri Tamer Esen ve kurum amirleri katıldı.

Güroymak

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçaslan, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Behrem Öztürk katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.