18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde tören düzenlendi.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Protokol üyeleri tören bitiminde İnönü Parkı'nda yer alan şehitler anıtına karanfil bıraktı.

Çaycuma

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen çelenk sunum töreninde, Kaymakam Muharrem Coşgun ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı çelenk sunumu yaptı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Çanakkale, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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