18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

6 saat önce

Nevşehir'de protokol üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı, System.String[]

Nevşehir'de protokol üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, yalnızca bir askeri başarı değil, Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesi olduğunu vurguladı.


Yüz binlerce vatan kahramanının canları pahasına yürüttüğü mücadelenin unutulmayacağını belirten Aktaş, "Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, geçmişinden aldığı güçle 105 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.


AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz ise 18 Mart 1915 tarihinin, Türk tarihinin en gurur verici ve parlak sayfalarından biri olduğunu belirtti.


Türk milletinin, çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği varoluş savaşının bir milletin uyanıp şahlanmasının tetikleyicisi olduğunu dile getiren Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale, tarihe yön vermiş kahraman milletimizin diriliş ruhudur, Türk-İslam ordularının yıkılmaz kapısıdır. Şanlı ordumuz ve aziz milletimiz yedi düvele Çanakkale'nin geçilmez olduğunu öğretmiştir. Her yönüyle bir maneviyat hazinesi olan bu harp, hem Türk askerinin cesaretini ve gücünü hem de doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde, fedakarlığını ve imanını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise Çanakkale Zaferi'nin, milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı ve dilden dile, nesilden nesle aktarılan bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.


Türk milletinin kaderini tayin eden, bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve inancının en büyük örneği olan zaferin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Arı, "105 yıl önceki bu destansı mücadele sadece Türk milletinin kaderini değil, dünya tarihinin de seyrini değiştirmiştir. Bu şanlı zaferi her zaman gururla yüreklerimizde hissediyoruz. Bugün dahi dillerden düşmeyen bu zafer, tarihimizin en zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde vatanını korumaya çalışan milletimizin gösterdiği eşsiz bir mücadele olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çanakkale, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir         
23:22
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi         
22:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]