18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika Ekonomi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Kadirli Şehitliğinde tören düzenlendi.

Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Kadirli Şehitliğinde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, çelenkler sunuldu.

Saygı atışının ardından Müftü Necati Gündoğdu tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua yapıldı.

Törene, Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Kutulman, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, bazı daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

Çanakkale, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:36 Kaynak: AA

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