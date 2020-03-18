18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kileci, mesajında, bir asır önce özgürlük ve bağımsızlık uğruna canlarını feda edenlerin mirasına sahip çıkmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

Vatan, millet ve hürriyet uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyen ataların torunları olarak onlara layık olmak için çalıştıklarını belirten Kileci, "Onlar bir milletin yok olmaması için canlarını feda ettiler, bizler de onların açtığı yolda milletimize ve devletimize hizmet etme çabası içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'nin vakurca dik durmayı öğrettiğini aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Yokluğa ve düşmana rağmen dik duran ve vatan savunmasında tereddüt etmeden canını vermekten geri durmayan yiğitlerin bu asaleti Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile oldu. Fakat savaşlar artık cephelerde değil, ekonomide ve bilgi teknolojileri alanında veriliyor. Eğer buralarda güçlü iseniz, başarılı iseniz, kimse karşınızda duramıyor. Bizim de hedefimiz tam olarak budur. Şehit ve gazi atalarımıza vefa borcumuzu ödemek için var gücümüzle çalışacak, en iyi olduğumuz işi en doğru şekilde icra edeceğiz."