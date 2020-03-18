18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

Malkara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitlik Abidesi önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı İzzet Erhan Tural, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Hakan Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Remzi Barış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.