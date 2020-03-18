18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
6 saat önce
Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Garnizon Komutanlığında düzenlenen tören, şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Yasin Baloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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