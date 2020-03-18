18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, destanlaşan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünün büyük bir heyecan ve onurla idrak edildiğini belirtti.

Bu zaferin "bitti" denilen bir milletin tarihe altın harflerle yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de gösterilen azim ve kararlılık büyük zaferi getirdiği gibi Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan motivasyon ve mücadele ruhunu da kazandırmıştır. Bu zafer, vatanı, bayrağı, dini, özgürlük ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda milletimizin neleri başarabileceğini dosta düşmana göstermiştir. Aynı zamanda bu ruh dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da ülkemiz üzerine hain plan kuracaklar için unutamayacakları bir ders olmuştur. Bu mücadele ruhunun ne kadar diri olduğu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlarla çok net bir şekilde ispatlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."