18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Adana Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Adana Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kamu kurum temsilcilerinin katıldığı törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından şehitler için dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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