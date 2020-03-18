18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pire Türk Şehitliği'nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla andık." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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