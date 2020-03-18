18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
6 saat önce
Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Uncalı Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve şehit aileleri derneği temsilcileri katıldı.
Şehitlik Anıtına çelenk bırakan Karaloğlu, buradaki Şeref Defteri'ni imzaladı. Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı.
Törende, şehitler için dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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