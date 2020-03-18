18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

24 dakika önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Epcim, mesajında, vatanı, milleti, hürriyet ve istiklalini korumak için tarih boyunca emsalsiz zaferlere imza atan aziz Türk milletinin, canı pahasına verdiği bu mücadelelerle diğer milletlere de örnek olduğunu belirtti.

Türk milletinin onuruyla yazdığı bu destanlardan biri olarak Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Epcim, Çanakkale Zaferi'nin, Çanakkale'nin geçilmezliğini, Türk milletinin yenilmezliğini altın harflerle tarihe nakşettiren aziz milletin şeref nişanesi, yedi düvele meydan okumanın, inancın ve zaferin destanı olduğuna işaret etti.

Çanakkale Zaferi'nin, milletin göğsündeki iman, fikrindeki hür yaşama tutkusu, benliğindeki istiklal ateşi olduğunu aktaran Epcim, "Çanakkale, savaşın herhangi bir cephesinin değil, tarihin en büyük medeniyet mücadelelerinden birinin adıdır. Umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin vücut bulduğu, toprağın her zerresinin şehit kanları ile sulandığı ve bir toplumun millete dönüştüğü var olma mücadelesinin adıdır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir." ifadesini kullandı.

Epcim, türlü zorluklara rağmen iman, azim, cesaret ve vatan sevgisiyle elde edilen bu zaferin, Türk milletini kurtuluşa götüren mücadele şuurunun da dimağlarda yeşermesine vesile olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu şuur, Seyit Onbaşı'nın omuzlarındaki top mermisinde, Kop Dağlarında Halid Paşa'nın emrindeki bir süngüde, Çoruh kıyılarında Fevzi Paşa'nın 'hücum' nidasında tecessüm etmiştir. Bu şuur, Kop müdafaasını 'İkinci Plevne' yapmış, yurdun dört bir yanında verilen bağımsızlık mücadelelerini cisme büründürmüş, milletimizin vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağı gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 'Bir hilal uğruna batan güneş' olmayı kendilerine en büyük paye gören şühedanın bizlere bıraktığı mukaddes vatan topraklarına ve onların emanetine sahip çıkmak, şehitler tepesini boş bırakmamak bugün bizler için birer boyun borcudur."

Vali Epcim, gerek geçmişte, gerekse bugün devletin ve milletin birlik, beraberlik ve bekası uğruna can veren aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ederek, gazilere yüce Allah'tan sağlık ve huzur dolu yarınlar temenni etti.

Çanakkale, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:40 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi         
21:15
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor         
20:34
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi         
20:14
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi         
19:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 17:04:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]