18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Epcim, mesajında, vatanı, milleti, hürriyet ve istiklalini korumak için tarih boyunca emsalsiz zaferlere imza atan aziz Türk milletinin, canı pahasına verdiği bu mücadelelerle diğer milletlere de örnek olduğunu belirtti.

Türk milletinin onuruyla yazdığı bu destanlardan biri olarak Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Epcim, Çanakkale Zaferi'nin, Çanakkale'nin geçilmezliğini, Türk milletinin yenilmezliğini altın harflerle tarihe nakşettiren aziz milletin şeref nişanesi, yedi düvele meydan okumanın, inancın ve zaferin destanı olduğuna işaret etti.

Çanakkale Zaferi'nin, milletin göğsündeki iman, fikrindeki hür yaşama tutkusu, benliğindeki istiklal ateşi olduğunu aktaran Epcim, "Çanakkale, savaşın herhangi bir cephesinin değil, tarihin en büyük medeniyet mücadelelerinden birinin adıdır. Umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin vücut bulduğu, toprağın her zerresinin şehit kanları ile sulandığı ve bir toplumun millete dönüştüğü var olma mücadelesinin adıdır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir." ifadesini kullandı.

Epcim, türlü zorluklara rağmen iman, azim, cesaret ve vatan sevgisiyle elde edilen bu zaferin, Türk milletini kurtuluşa götüren mücadele şuurunun da dimağlarda yeşermesine vesile olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu şuur, Seyit Onbaşı'nın omuzlarındaki top mermisinde, Kop Dağlarında Halid Paşa'nın emrindeki bir süngüde, Çoruh kıyılarında Fevzi Paşa'nın 'hücum' nidasında tecessüm etmiştir. Bu şuur, Kop müdafaasını 'İkinci Plevne' yapmış, yurdun dört bir yanında verilen bağımsızlık mücadelelerini cisme büründürmüş, milletimizin vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağı gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 'Bir hilal uğruna batan güneş' olmayı kendilerine en büyük paye gören şühedanın bizlere bıraktığı mukaddes vatan topraklarına ve onların emanetine sahip çıkmak, şehitler tepesini boş bırakmamak bugün bizler için birer boyun borcudur."

Vali Epcim, gerek geçmişte, gerekse bugün devletin ve milletin birlik, beraberlik ve bekası uğruna can veren aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ederek, gazilere yüce Allah'tan sağlık ve huzur dolu yarınlar temenni etti.