18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu milletin sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti olduğunu belirtti.

Vatanı, hürriyet ve istiklali için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan milletin, tarih boyunca gurur kaynağı olan büyük zaferlere imza attığını, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olduğunu vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

"18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını bildirerek, "İzzeti, nefsi ve haysiyetiyle oynanmak istenen Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Tarihten silinmek istenen bir ulusun, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını yüksek bir milli ruh ve bilinçle, canı pahasına savunduğunu gösteren onurlu bir mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, tarihin her anına damga vuran istiklal ve istikbal konusundaki kararlılığın, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği bir destan olduğunu aktardı.

Yardım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası söz konusu olduğunda gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseridir. İşte bu yüzden İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'de savaşan kahramanları Bedr'in aslanlarıyla mukayese etmiş, mezar taşı olarak başlarına Kabe'yi dikmeyi kendilerine layık görmüştür."

Nesrullah Tanğlay, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:06 Kaynak: AA

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