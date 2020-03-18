18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
6 saat önce
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tomarza Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ile protokol üyeleri katıldı.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe mezarlığında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra program sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:37 Kaynak: AA
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