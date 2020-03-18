18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tomarza Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ile protokol üyeleri katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe mezarlığında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra program sona erdi.

Çanakkale, Kayseri, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:37 Kaynak: AA

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