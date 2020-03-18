18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

6 saat önce

Iğdır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı kapsamında tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı, System.String[]

Iğdır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı kapsamında tören düzenlendi.

Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, Mehmet Çavuş Şehitliğinde devam etti.

Burada, şehitler için dua edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, protokol üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Çanakkale, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:54 Kaynak: AA

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