18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü

6 saat önce

Avusturya'da, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü, yeni tip kovoranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı bir katılım ve önlemlere uyularak gerçekleştirildi.

Avusturya'da, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü, yeni tip kovoranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı bir katılım ve önlemlere uyularak gerçekleştirildi.

Büyükelçilik binasındaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin, bir imparatorluğun küllerinden doğan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kalp atışlarının duyulduğu tarih olduğunu söyledi.

Ceyhun, Türk toplumunun tarihinde çeşitli zaferler bulunduğunu ancak Çanakkale'nin yerinin ayrı olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale, bir dirilişin, bir yeniden doğuşun habercisi, ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet çınarının tohumlarının kanla sulandığı topraklardır." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de halkın yediden yetmişe bağımsızlık uğrunda canlarını feda ettiğini anlatan Ceyhun, "Bu vatanı bizlere armağan eden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, Cumhuriyet tarihimiz boyunca terörizmle mücadele ederek devletimizin ve milletimizin bekasını sağlayan şehitlerimizi, kısacası bu yurt uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi daima hatırlayacağız." şeklinde konuştu.

Ceyhun, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucunda şehit düşen vatandaşları da derin bir şükran ve saygıyla andığını ifade etti

Ermeni terör örgütü tarafından katledilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil, Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen ve BM Viyana Ofisi'nde görevli Enver Ergun'un şehit edildiği temsilcilikte çalışmaktan büyük bir gurur duyduğunu dile getiren Ceyhun, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte tüm şehitlerimiz aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Şehitler için yapılan dua ile program sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü

Çanakkale, Türkiye, Viyana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:23 Kaynak: AA

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