18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı'na doğru - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı'na doğru

16.03.2021 15:33
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı'na doğru, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek, mesajında milletin bağımsızlığı ve yenilmezliğinin dünyaca tescil edildiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve kutsal vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin gününü idrak etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale zaferinin paylaşılmak ve tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden dirilişi ve milli şahlanışın başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Çanakkale zaferi, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadeleyle vatanını ve milletini korumak uğruna ölürsem şehit kalırsam gazi inancıyla eşsiz mücadele veren aziz milletimizin 'Çanakkale geçilmez' diyerek cesaretini, azmini ve kahramanlığını ortaya koyduğu, milletimizin vatan, bayrak ve istiklal uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir de mesajında, Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde gösterdikleri kahramanlıkla destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü, nice isimsiz kahramanı ve tüm şehitleri rahmet ve dua ile andıklarını aktardı.

Emanet edilen cennet vatanı aynı şevk ve gururla korumaya ve kollamaya devam edeceklerini ifade eden Demir, mesajında şunları paylaştı:

"Ülkemizin neresinde olursa olsun bizim manevi değerlerimizde gözü olan her kim olursa olsun bizim düşmanımızdır. Uğrunda binlerce can verilen kan verilen toprağımız bütün bayrağımız daima göklerde ezanımız minarelerde daima gür sesle okunacaktır. Bu değerler uğruna Çanakkale'de destan yazan isimsiz kahramanlarımıza söz verdik ve sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tarihten bu güne vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize ve görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum."

Yılmaz Şimşek, Çanakkale, 18 mart, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı'na doğru - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi Sosyal deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Avukatın etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışan kâtip 2 yıl hapse mahkum edildi Son Dakika: Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal, 63 yaşında hayatını kaybetti Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı         
15:53
Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak         
15:35
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı         
13:47
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 16:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı'na doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei