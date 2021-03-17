18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, zaferin 106. yıl dönümünün milletçe büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını belirterek, vatanın selameti için canlarını feda eden aziz şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bu savaşın ilerde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayacak milli ruhun daha da güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin sahipleri olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza, büyük zorluklarla kurduğumuz Cumhuriyetimize, milli ve manevi değerlerimize aynı ruh ve anlayışla sahip çıkmaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların ebedi Türk yurdu olarak kalması için vatan evlatlarımızın verdiği mücadelelerin önemini en derinden hissettiğimiz Şehitler Günü'nde onların aileleri ile birlikte üzüntü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ülkesi ve milleti için canını veren tüm şehitlerimizi bir kere daha saygı ve minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum."

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.