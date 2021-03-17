18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Saygılı, "Coşkuluyuz. Çünkü atalarımız, yokluktan, imkansızlıktan ve umutsuzluktan bir milli şahlanış destanı yazmış. Hüzünlüyüz. Çünkü milletimizin en genç, en eğitimli, en üretken 100 binlerce insanının kanını bu destana mürekkep yapmış, şehadet şerbetini içmiş. Çanakkale'yi unutmamak, bizim millet olma ve bir arada yaşama arzumuzun can suyudur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu da Çanakkale Zaferi'nin, vatan ve milletin bağımsızlığını korumak, vatan ve milletin bekası için yurdun dört bir yanından 7'den 70'e ailelerini arkalarında bırakarak gelen kahramanların her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen, zor şartlar altında kendisinden donanım ve imkan yönünden güçlü olan ordulara karşı verdiği muhteşem mücadeleyle destanlaşmış bir kahramanlık destanı ve tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.???