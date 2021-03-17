18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, milletin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği oluğunu belirtti.

Vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmenin boyun borcu olduğunu ifade eden Tever, "Vatanı için gövdesini siper etmekten asla çekinmeyen aziz şehitlerimizin, imkansızı başaran Seyit Ali onbaşıların sayesinde bizler, bir asırdır bu topraklar üzerinde güvenle yaşamaktayız. Bu sebepledir ki tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla canlarını feda eden Çanakkale şehitleri asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bekası için genç çocuk, kadın erkek fark etmeksizin, tek vücut olabilmiş ve ölmeyi göze alarak savaşmaya koşan, bu topraklara gerek cephede şehit düşerek, gerekse cephe gerisinde yara sararak, mühimmat taşıyarak hizmet etmiş tüm kahramanları saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da Türk tarihine altın harflerle yazılmış gerçek bir destan olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 106. yılını kutladığını ve başta Çanakkale şehitleri olmak üzere vatan savunmasında ve görevi başında hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andığını ve gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise zaferin aziz Türk milletinin üstün gayreti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ile gerçekleştiğini aktardı.

Babaoğlu, "Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz bu vatan toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilerek 'Çanakkale Geçilmez' dedirten kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.