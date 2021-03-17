18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı
17.03.2021 15:47
MHP İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
MHP İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tok mesajında, büyük zaferi kazanan şehit ile gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Türk milletinin bu kahramanlık destanını hiçbir zaman unutmayacağını aktan Tok, "Dünya var oldukça Çanakkale Deniz Zaferi hep hatırlanacaktır. Yüce Türk milletinin vatanı için ne yapabileceğinin en bariz örneğidir." ifadelerini kullandı.
Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da yayımladıkları mesajlarda zaferin önemine dikkati çekti.
Son Dakika Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı