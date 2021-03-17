18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadın "Çanakkale geçilmez" gerçeğini tüm dünyanın hafızasına kazıdığını vurguladı.

Şanlı bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin nişanesi olduğunu belirten Dağlı, "Milletimizin en verimli nesillerini feda etme pahasına Çanakkale'de fitilini tutuşturduğu ateş, bağımsızlık uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşılacağının müjdecisi olmuştur. Kahraman askerlerimizin azimli mücadelesi sonucunda milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, istiklal harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna ilham vermiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer' olarak andığı Çanakkale Zaferi, milletimizin harp meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin her bir karışını kanlarıyla sulayarak emanet ettiği cennet vatanı muhafaza etmenin görevleri olduğuna işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"İstiklal şairimizin, 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' diyerek işaret ettiği aziz milletimiz, her çağda ve her koşulda vatanın birliğini canı pahasına savunmaya devam edecektir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan, birlik ve beraberliğimizin önemini idrak ederek gençlerimize ve gelecek nesillerimize bu bilinci aktarmak büyük bir onur ve vefa borcudur. Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve ebediyete göçmüş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz

Yılmaz da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Çanakkale geçilmez" sözünün arkasında şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk milletinin büyük destanı bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, bağımsızlık için verilen başarılı mücadele olmasının yanı sıra Türk milletinin dayanışmasının, birlik ve beraberliğinin de simgesidir. Çanakkale ruhu göstermiştir ki dünyada bu onurlu, necip milletin var oluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahraman, tarihimizi gururla taçlandırmaktadır. Türk milleti, adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk milleti tarihte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık, vatan, millet duygusu ile mücadele etmektedir. İçte ve dışta yer alan mihraklara aynı his ile geçmişte, 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonrada fırsat verilmeyecektir. Vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, fedakar Türk milletini minnet ve saygıyla anıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir

Demir ise Türk milletinin Çanakkale Savaşı'nı tüm zorluklara rağmen azim, kararlılık ve mücadeleci ruh ile zaferle sonuçlandırdığının altını çizdi.

Bugün göklerde bayrak dalgalanıyorsa yaşadıkları topraklara "vatan" denilebiliyorsa hepsinin, "Bir hilal uğruna batan güneşlerin" sayesinde olduğunu vurgulayan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onlar ki vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna kendi canlarını her şeyden öte tutmuştur. Bizler de bir vatana sahip olmanın çok büyük bir nimet olduğunu, şanlı ecdadımızı, Çanakkale'nin bize hatırlattığı değerleri ve ortaya koyduğu manaları her daim bilerek bu vatanı imanla sevmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale de ve vatan müdafaasında şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımı iletiyorum."