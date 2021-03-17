18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletinin, tarih boyunca gurur kaynağı olan büyük zaferlere imza attığını, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olduğunu vurguladı.

Dünya tarihinde eşine az rastlanır kahramanlık mücadelelerinden birisi olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadığını aktaran Memiş, "Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir kahramanlık destanıdır." ifadelerini kullandı.

Memiş, mesajında şunları kaydetti:

"Çanakkale zaferi bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu anlatan bir kahramanlık mücadelesidir. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini tarihe altın harflerle yazdıran binlerce şehidimizin kanla yazdığı eşine dünyada rastlanmayan bir tarihtir. Çanakkale Zaferi dünyaya göstermiştir ki, Türk milleti asla esaret altına alınamaz. Milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler, rezil ve zelil olmaya mahkumdur. Çanakkale Zaferi Türk tarihinin yeniden yazıldığı mihenk taşlarından biridir. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan kahraman şehitlerimiz, ülkemizde barış ve huzurun, diğer coğrafyalarda ise mazlum milletlerin umudu olmuştur."