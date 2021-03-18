18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 11:07
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, System.String[]

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın mesajında, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde varını yoğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bugün şanlı tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü onur ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Çanakkale Savaşı, gerektiğinde halkımızın her bireyiyle, dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin tek vücut olarak bir araya gelebileceğinin en büyük göstergesidir. Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde varını yoğunu ortaya koyarak, Çanakkale geçilmez diyerek, tarihin akışını değiştirdiği büyük bir zaferdir. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yurdunu savunmak için şehit ve gazi olan kahraman ecdadımıza borçluyuz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı, dini, milleti ve bayrağı için kanlarını, canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizi, vatanımızın birliği ve huzuru için bedenini siper eden kahraman gazilerimizi minnet, sonsuz saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Emre Yalçın, Çanakkale, 18 mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika


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