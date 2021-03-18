18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Gümüşhane, Artvin, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da tören düzenlendi.

Gümüşhane Valiliği önündeki törende, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, gün dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı ile kamu kurum temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gazi ve öğrencilerin de katıldığı törenin ardından katılımcılar, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Artvin

Artvin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran'ın çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, şehitlik defterine günün anlam ve önemini içeren duygularını yazan Vali Doruk, " Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan, şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarını düşmana çiğnetmeyen onurlu bir mücadeledir. Şehitlerimizi yad ettiğimiz bu anlamlı günde, onlara olan şükran borcumuz, ancak büyük ve güçlü Türkiye ideali yolunda emin adımlarla yürünerek ödenebilecektir." ifadelerini kullandı.

Tören, şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılması ve Kur-an'ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Ordu

Ordu Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Tuncay Sonel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile diğer ilgililer katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Vali Sonel, şehitlik özel defterini yazmasının ardından yaptığı konuşmada, yılın her anı, her günü şehitlerin ve ailelerinin başlarının tacı olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını, Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, yurt içinde ve dışında canlarını, kanlarını gözlerini kırpamadan bu vatana feda eden aziz şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla andığını belirten Sonel, "Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere de fırsat vermesin inşallah. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Vali Sonel, beraberindekiler ile mezarlara karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Giresun

Giresun Kalesi'ndeki şehitliğe çelenk sunulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde devam eden törende, İl Jandarma Komutanlığınca Çanakkale Savaşları konulu sunum yapıldı. "Törende Bir Destandır Çanakkale" adlı oyun sergilendi ve şiirler okundu.

Vali Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, milletin dirayet ve cesaretiyle şahlanışının en güzel örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını büyük bir onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini söyledi.

Çanakkale'nin inancın, fedakarlığın ve azmin sembolü olduğunu ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, bin insanın kaldırabileceğinden çok daha fazla yükü omuzlarına alıp düşmanı bile kendisine hayran bırakan, bu şekilde bir asil davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zaferle aziz milletimizin ve üzerinde yaşadığımız toprakların kaderini değiştirmiştir. Çanakkale, canlar feda edilerek yaşama hakkına ulaşan bir milletin ibret verici kahramanlık destanıdır. Çanakkale dağların, taşların şüheda gövdesine büründüğü yerdir."

Ünlü, askerlerine "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kurtuluş mücadelesini veren tüm kahraman şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri şükranla yad ederek, hayatta olan gaziler ile şehit ailelerine de sağlıklı ömürler diledi.

Törene, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve beraberindekiler, ilk olarak, 1997'de Mardin'de şehit olan Asteğmen Coşkun Telci'nin mezarını ziyaret etti.

Burada, İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Çeber, şehidin annesi Reziye Telci ile bir süre ilgilendi.

Çeber, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere önem veren bir millet olduklarını söyledi.

Rize'nin birçok şehidi ve gazisi olduğuna işaret eden Çeber, "Eminim ihtiyaç olduğu zaman yine şehitler vermeye ve koşa koşa bu vatan, devlet ve bayrak için canını vermeye hazır insanların olduğu bir memleket. Coşkun kardeşim de bölücü terör örgütü ile mücadele sırasında şehit oldu. Bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."dedi.

Daha sonra Rize Valiliği önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu ve diğer ilgililer de katıldı.

Trabzon

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canpolat, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Karaca, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şube Başkanı Songül Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.