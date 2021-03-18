18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü Uşak'ta kutlandı - Son Dakika

Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şekerevleri Şehitliği'ndeki törende Uşak Valiliği, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği Uşak Şubesi, Uşak Şehit Aileler Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Uşak Müftülüğü tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, daire amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.
Banaz
Banaz ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu tarafından Belediye Kültür Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen anma töreninde öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.
Şiir, resim ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Belediye Başkanı Zafer Arpacı, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.
Kaynak: AA
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